الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى المتر والربع على الجزئيين الأوسط والجنوبي تصل إلى مترين مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //05:12ت م0006