رام الله 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساسشتهد شاب فلسطيني صباح اليوم ، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن الشاب يزن عفانة استشهد خلال المواجهات التي اندلعت في حي أم الشرايط.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في الحي، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.// انتهى //08:32ت م0013