نجران 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة شرورة أمس، برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، تحت شعار "حياك"، وذلك بمقر الإدارة.ويشتمل البرنامج خطة تدريبية مكثفة، تتضمن برامج نوعية لكل الاحتياجات في الميدان التربوي بكل فئاته وتخصصاته المختلفة، وعدداً من الفعاليات والبرامج التعليمية التي توضح الجوانب التنظيمية والإجرائية في مجالات اللوائح والأنظمة والتطوير المهني وأخلاقيات مهنة التعليم.ويتضمن البرنامج ورش عمل عن ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم، والكفايات التدريسية, ودليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية, واللوائح والأنظمة، ونظام الإجازات - نظام فارس.ويهدف البرنامج لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد وتوفير الممكنات المعرفية والمادية الداعمة والمساعدة على ممارسة التعليم بكفاءة وفاعلية، ودعمًا لجاهزية التعليم والتعلم من خلال التطوير المهني التشاركي، فيما يركز على ممارسات التطوير المهني المستندة على المدرسة، وبما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات في خلق بيئة تعليمية فعالة.// انتهى //08:51ت م0014