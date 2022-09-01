الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واستستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر لإطلاق حملتها التوعوية بعنوان "خلك أقرب يحسهم" خلال الشهر الحالي بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض الزهايمر.وتسعى الحملة إلى إيصال ونشر الوعي عبر كافة القنوات المتاحة للجمهور العام وبكافة الوسائل المتاحة إلكترونيًا، وتنظم في إطارها عدداً من المحاضرات يتم بثها مباشرة على برنامج زوم وسيتم إدراجها بحساب الجمعية باليوتيوب @saudialzheimer.وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بالزهايمر عبر تثقيف المجتمع حول المرض, وتقديم الدعم والمساندة للمرضى وتحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم من خلال تأمين العلاج والأجهزة المساندة, والدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم، وتعزز التضامن المجتمعي مع معاناة المرضى، وأهمية دعم المجتمع لهم خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة لخدمة المرضى وأسرهم, ضمن إطار الثقافة المجتمعية والتنمية المستدامة.// انتهى //09:05ت م0015