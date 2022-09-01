إسلام آباد 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان رئيس الوزراء شبهاز شريف عن منحة مالية كبيرة لتكثيف جهود إغاثة المتضررين من الفيضانات التي تشهدها باكستان، والتي أدت إلى تضرر أكثر من 33 مليون شخص.وأخبرت عن استمرار وصول المساعدات الإغاثية من مختلف دول العالم لدعم جهود الحكومة الباكستانية في إغاثة المتضررين من الفيضانات.وأشارت إلى تحذير سلطات الصحة من إمكانية تفشي الأوبئة والأمراض المعدية في المناطق التي غمرتها مياه الأنهار في باكستان.وتطرقت إلى قرار باكستان استيراد المواد الغذائية من الدول المجاورة بسبب تضرر المحاصيل الزراعية في البلاد جراء الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات.// انتهى //09:19ت م0016