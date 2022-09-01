الأحساء 05 صفر 1444هـ الموافق 1 سبتمبر 2022 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات في محافظة الأحساء أمس، برنامج تهيئة للمتدربات المستجدات للعام التدريبي الجديد 1444هـ، والبالغ عددهم 294 متدربة، وذلك بمبنى الكلية التقنية بالمحافظة.ويأتي البرنامج لتعريف المتدربات المستجدات بتخصصات الكلية، وإجراءات القبول والتسجيل، وتزويدهم بأبرز الحقوق والواجبات ومتطلبات ومميزات الالتحاق بالكلية، إضافة إلى توضيح خدمات التوجيه والإرشاد المقدمة، وشرح عدداً من النقاط أهمها برنامج رايات، والتدرب الإلكتروني، وصندوق المتدربات، ولوائح السلوك والمخالفة، وتخصصات ومجالات التوظيف، وأنماط التدريب المتبعة وآليتها.وتخلل البرنامج التعريف بنظام الثلاثة الفصول التدريبية، من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت التدريبية، وتعزيز القدرات لصناعة بيئة تدريبية مميزة، والعمل على زيادة مهارات المتدربات ومعارفهن للدخول لسوق العمل بشكل أفضل، وإكسابهم مهارات احترافية وخبرات مهنية.// انتهى //10:18ت م0025