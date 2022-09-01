الرباط 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بموافقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين المملكة والمغرب في مجال الطاقة المتجددة.وتناولت صحف الرباط، توقيع المغرب وجمهورية الرأس الأخضر، أمس على خارطة طريق جديدة للتعاون، بهدف إضفاء زخم جديد على الشراكة متعددة الأبعاد التي تجمع بين البلدين.وتناقلت صحف الخميس إعراب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال جلسة لمجلس الأمن عن خشيتها من تجدد أعمال العنف في ليبيا بعد عدم إحراز أي تقدم نحو إجراء الانتخابات.وفي تطورات الأزمة بالعراق، أبرزت الصحف دعوة الرئيس العراقي برهم صالح إلى حوار وطني، معتبراً أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قد يفتح طريق الخروج من الأزمة.وأخبرت الصحف عن مغادرة ثاني سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، من أوكرانيا محملة ب 37 ألف طن من القمح نحو اليمن.وأبرزت صحف المغرب إعلان الأمم المتحدة عن خطة طوارئ في باكستان مدتها ستة أشهر، تهدف إلى مساعدة أكثر من 5 ملايين شخص تضرروا من كارثة الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد.// انتهى //10:41ت م0026