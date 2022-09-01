نجران 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأطلق معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أمس، الدورة التأسيسية للمعينين على نظام العقود من الأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بفرع الوزارة بنجران.وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن العصيمي أن الدورة التي تستمر يومين، وتتناول محاور في العقيدة والفقه والأمن الفكري والآداب والواجبات، تأتي ضمن خطة التدريب والتأهيل التي يعمل عليها المعهد خلال العام 1443- 1444هـ، تحقيقاً لرسالته في تنمية وتطوير قدرات منسوبي المساجد مواكبةً لرؤية المملكة 2030.وأكد أهمية مثل هذه الدورات التي تأتي ضمن البرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات الفنية والإدارية للأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحقيقاً للأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد في خدمة المجتمع.// انتهى //10:46ت م0027