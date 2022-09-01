عرعر 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساختتمت أكثر من 200 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات في منطقة الحدود الشمالية اليوم, فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي لهذا العام 1444هـ ، الذي يهدف لتهيئة طلبة الصف الأول الابتدائي نفسياً وتربوياً واجتماعياً لدعم انسجامهم وتكيفهم مع البيئة الدراسية وكسر حاجز الخوف لديهم.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية عبدالهادي الشمري أن الأسبوع التمهيدي يهدف من خلال فعالياته إلى تسهيل انتقال الطالب من محيط منزله الذي اعتاد عليه وألفه إلى محيط المدرسة تدريجياً بما يخفف شعور الرهبة والخوف.// انتهى //10:46ت م0028