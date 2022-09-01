مكة المكرمة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسالتقى مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أمس بمديري ومديرات المدارس في قاعة المؤتمرات والمعارض بتعليم المحافظة .وحثّ الحازمي الجميع على المتابعة الدائمة لعمليات التعليم والتعلم والتركيز على أهمية التشخيص وتحسس جوانب الدعم التي يحتاجها المتعلم والاستعداد التام لاختبارات التميز في العلوم والرياضيات, بالإضافة إلى الاختبارات الوطنية والمركزية المختلفة.وأشاد بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للتعليم, حيث تمثل ذلك في تدشين عدد من المباني المدرسية الجديدة لتكون بيئات تعلم جاذبة ومحفزة, مشدداً على أهمية مواكبة التحول للجانب التقني بالاستمرار في تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية وفي مقدمتها منصة مدرستي ومتابعة عمليات التعليم والتعلم فيها.// انتهى //10:47ت م0030