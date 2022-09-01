رفحاء 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسقدمت جمعية ملاذ للتنمية الأسرية بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأشهر الأربعة الماضية، عدداً من البرامج والمبادرات النوعية استفاد منها 2,544 مستفيداً.وأوضحت "ملاذ" أن البرامج والمبادرات المنفذة شملت قسم الإصلاح الأسري لـ 3 حالات، و 11 جلسة لـ 6 مستفيدين، ومركز شمل لتنفيذ الأحكام جرى فيه 227 زيارة لـ 91 مستفيداً، وتنفيذ 243 استشارة تربوية وأُسرية، إضافة إلى 23 دورة تدريبية متنوعة استفاد منها 2,202 مستفيداً ومستفيدة.يُذكر أن جمعية التنمية الأسرية تقدم برامج ومبادرات مجتمعية نوعية على مدار العام تشمل الدعم التربوي والتوعوي للأسرة، والدورات التدريبية المتنوعة، وتقديم الحلول العلمية والعملية للمشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية والشرعية.// انتهى //10:51ت م0031