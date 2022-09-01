مكة المكرمة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ‏ممثلاً بمكتب فرع الوزارة بمحافظة الليث أمس, ورشة عمل تعريفية حول " فوائد وآلية التحول للزراعة العضوية " تستهدف المزارعين و الراغبين بالتحول للزراعة العضوية.وتناولت الورشة العديد من المحاور حول فوائد الزراعة العضوية وأهميتها وآلية ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالتحول للزراعة العضوية، وخطورة استخدام المبيدات وآلية التحول للزراعة العضوية، إضافة إلى طرق مكافحة الآفات الزراعية دون استخدام المبيدات الكيميائية.وجرى خلال الورشة استعراض الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية في الدعم المباشر بهدف تحقيق الهدف المنشود من تطور قطاع الزراعة العضوية ودعم التحول, وتعزيز موثوقية الغذاء العضوي.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس يحي بن عبدالرحمن المهابي أن الورشة تهدف إلى أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع بالتقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي، والإسهام في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين، مشيراً إلى أن المستهلك يحصل على فوائد جمة بضمانه الحصول على غذاء آمن وخالٍ من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية، والمنتجات المعدلة وراثيًا وتوفير منتجات موثقّة وآمنة وصحية وبجودة عالية.// انتهى //10:52ت م0032