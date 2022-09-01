الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأقامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أمس، حفل الحاصلين على الشهادات المهنية لعامي 2020 - 2021 م تحت عنوان "نجاحنا قصة .. تقدر تعيشها"، برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وبدأ الحفل بكلمة مسجلة لمعالي وزير التجارة مهنئاً 1733 محاسباً ومحاسبة لحصولهم على شهاداتهم المهنية في اختبار زمالة الهيئة و أخصائي ضريبة القيمة المضافة وفني المحاسبة، مؤكداً اهتمام الدولة بمهنة المحاسبة كعنصر أساسي في الاقتصاد.وصاحب الحل إطلاق عدد من المبادرات لدعم وتمكين المحاسبين المرخصين ودعم الممكنات المهنية وتطوير بيئة العمل المحاسبي بما يخدم المرخصين ويرفع من كفاءة الخدمات المهنية، وتشجيعاً لممارسة المهنة ودعمها، وتنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة، حيث تم تدشين المنهج التعليمي لتخصص المحاسبة ليسهم في تخريج الكفاءات الوطنية المؤهلة وسد فجوة الطلب في سوق العمل بالإضافة لزيادة نسب النجاح في اختبارات الهيئة المهنية.وتضمن الحفل توقيع اتفاقية بين الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية وكذلك اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف دعم المحاسب المرخص ببرامج تمويلية وتمكينهم من الاستفادة من برنامج العمل الحر، كما تم خلال الحفل استعراض أبرز قصص النجاح للحاصلين على الشهادات.وفي ختام الحفل كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس الحاصلين على جائزة التفوق في مواد اختبار الزمالة وشهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة وشهادة فني المحاسبة .// انتهى //10:52ت م0033