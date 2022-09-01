جدة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسنَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة، على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، وبحره، والقنفذة، وخليص، ورابغ، وثول، والمظيلف، والجموم، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //11:03ت م0036