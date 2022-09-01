لندن 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان نقابة سائقي قطارات السكك الحديد عن تنفيذ إضراب آخر منتصف الشهر القادم بسبب استمرار الخلاف مع الشركات المشغلة لخدمة القطارات حول الرواتب وظروف العمل.وتطرقت الصحف إلى تراجع أداء معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية بسبب المخاوف من استمرار زيادة أسعار الفائدة الرسمية، إضافةً إلى عدم اليقين السائد جراء ارتفاع تكلفة الطاقة وزيادة معدلات التصخم.ونشرت صحف الخميس تقارير متنوعة حول الأوضاع في ليبيا، محذرة من فقدان المواطنين الثقة في النخب السياسية التي فشلت في الاتفاق حول برنامج موحد لإدارة البلاد بعد سنوات من الصراع.// انتهى //11:10ت م0038