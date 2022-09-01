سكاكا 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سعد بن محمد الشهراني بمناسبة تكليفه حديثاً.وهنأ سموه العقيد الشهراني بهذه الثقة وتكليفه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة, متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية مكافحة المخدرات في حماية الوطن وشبابه الذين هم ثروته الحقيقية من هذه الآفة، في ظل ما يلقاه هذا الجهاز من دعم وحرص من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.من جهته أكد العقيد الشهراني حرصه وجميع العاملين على بذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات سمو أمير المنطقة, مقدماً شكره وامتنانه لسموه الكريم على استقباله وتوجيهاته.// انتهى //11:16ت م0039