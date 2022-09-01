الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأصدر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليلاً شاملاً للفحوصات الطبية التي تشمل العمر منذ الولادة وحتى 60 سنة وما فوق، يشمل صفحاته الـ 36 أهمية الفحوصات الدورية وماذا تقدم للشخص، وأرقام بعض الفحوصات الدورية، وفحوصات الأطفال مثل الزيارات الدورية ومتابعة جدول التطعيمات وفحص الكوليسترول وصحة الفم، وفحوصات البالغين وكبار السن، وكيفية متابعة حالتك الصحية من المنزل.وأوضح المجلس أن الفحوصات الدورية تكشف عن بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها في مرحلة مبكرة مثل ضغط الدم والكوليسترول، وعلى عدة عوامل منها الفئة العمرية والجنس والتاريخ المرضي، وأن هناك فرق بين الفحوصات الدورية والاختبارات التشخيصية والرعاية المستمرة، حيث إن الأولى تتم لشخص سليم قبل ظهور الأعراض لمرض معين بهدف الكشف المبكر عنه ومنع حدوث المضاعفات، أما النوع الثاني فيتم عمله لتأكد من تشخيص مرض معين لدى الشخص المشتبه بإصابته والبدء بعلاجه، والنوع الأخير فيكون لمن جرى تشخيصه بمرض مزمن يحتاج إلى متابعة منتظمة مع الطبيب للحصول على رعاية مستمرة للسيطرة على المرض.وأشار الدليل الذي أصدره المجلس إلى أن 95% من معدل الشفاء من سرطان الثدي يكون عند الكشف المبكر، و46% من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب للطبيب، و90% من الذين يشَخصون بسرطان القولون في مراحلة المبكرة يتمتعون بحياة أطول، و90% من النساء اللاتي يجرين الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم في مراحلة المبكرة يسهل علاجهن، و45% من حالات السكتة القلبية تكون صامته.// انتهى //11:17ت م0041