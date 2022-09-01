جدة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسنَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وجريان للسيول، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل محافظة الليث، العرضيات، أضم، الطائف، ميسان.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //11:19ت م0042