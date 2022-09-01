الدمام 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال محرم الماضي، 224 جولة رقابية على المحال التجارية المتعلقة بالأنشطة الصحية بالجبيل، ضمن جهودها في الحفاظ على الصحة العامة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتزامها بها والحد من المخالفات والإسهام في تقديم غذاء آمن للمستهلكين.وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 65 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعمال ورخص منتهية، ومخالفات المباني والتجهيزات، إضافةً إلى إتلاف 460 كيلو من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية مجهولة المصدر، تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على مخالفي الأنظمة والتعليمات البلدية.وجرى رصد أكثر من 22 محلاً مخالفاً قام بتركيب لوحات تعريفية لمحالهم التجارية لا تتطابق مقاساتها على الطبيعة مع الرخص البلدية الممنوحة لهم، حيث جرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بمراجعة قسم الرقابة الشاملة ببلدية الجبيل لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التزيين النسائي بهدف التأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والبلدية.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات النظامية والوقائية وتتخذ التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الجميع، داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //11:21ت م0044