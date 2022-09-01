الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسعقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم، الاجتماع الافتراضي للقيادات التدريبية في المنطقة والذي يُعد الأول في هذا العام التدريبي 1444هـ.وتناول الاجتماع العديد من المحاور أبرزها استكمال ورفع جاهزية المنشآت التدريبية لاستقبال المتدربين والمتدربات لهذا الفصل، وتطبيق النظام الثلثي مع زيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب تنفيذ برنامج التهيئة للمستجدين في محاكاة للواقع.وأكد الاجتماع على التنوع في أنماط التدريب، ومتابعة وقياس مؤشرات الآداء للمنشآت التدريبية خلال الفصل وتزويدهم بالتغذية الراجعة لأغراض التعزيز والتحسين المستمر.وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها حث القيادات على تكثيف المتابعة والوقوف على سير العملية التدريبية وتوفير كافة الأمور اللازمة لضمان جودتها، كما تضمنت التوصيات إعداد الخطط التشغيلية بما يتوافق مع التقويم التدريبي ذي الفصول الثلاثة ، ومتابعة مستهدفات المؤسسة الاستراتيجية والفرعية ودعم ورعاية المبادرات المحققة لها، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة عدد من المقترحات النوعية مما يعزز جانب الخدمة المجتمعية.// انتهى //11:39ت م0045