نجران 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسزار فريق فني من المهندسين الجيولوجيين بهيئة المساحة الجيولوجية أمس، منطقة نجران للوقوف على مخرجات مشروع المخطط الشامل لدرء أخطار السيول داخل المنطقة.وجرى خلال الجولة تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية، ووضع الحلول والتوصيات الفنية لمسارات مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى مؤامتها مع مخرجات هيئة المساحة الجيولوجية لتحديد مجاري السيول والشعاب وأماكن الخطورة.يُذكر أن الزيارة تأتي انطلاقاً من دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة.// انتهى //11:47ت م0047