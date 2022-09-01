الجبيل الصناعية 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسنفّذت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل خطتها المرورية للعام الدراسي الجديد 1444هـ بمدينة الجبيل الصناعية، التي أعدتها الإدارة لتسهيل حركة السير داخل المدينة.وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس نايف مسعود أن الخطة المرورية لهذا العام شملت تنظيم وتسهيل وضبط حركة السير عند المدارس والكليات والمعهد من خلال وجود عدد من دوريات الأمن الصناعي المتحركة والراجلة، إضافة إلى فريق لمتابعة سير الحركة المرورية عبر كاميرات المراقبة للحيلولة دون وقوع حوادث ولسرعة الاستجابة في حالة وقوع حادث لا سمح الله، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية لتسهيل الحركة وفق الخطة الأمنية والزمنية المحددة، في حين تستقبل عمليات الهيئة الملكية بقسم الطوارئ والاتصالات البلاغات وطلب المساعدة على مدار الساعة.يذكر أن إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل تقوم بمهام أمنية ووقائية متنوعة ومتخصصة وبصفة مستمرة بهدف رفع مستوى الأمن والسلامة داخل المدينة لتوفير بيئة آمنة لتعزيز جودة الحياة.// انتهى //12:03ت م0050