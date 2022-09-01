تونس 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022م واسالتقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي بالعاصمة التونسية، وزيرة خارجية جمهوربة بنما، اريكا مونيس.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين تونس وبنما والسبل الكفيلة بإرساء تعاون ثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية.وأكد الوزيران ضرورة تطوير منظومة الأمم المتحدة وتعزيز العمل متعدد الأطراف من أجل إيجاد حلول مشتركة وناجعة لمواجهة التحديات العميقة والمتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويكفل تحقيق الاستقرار والتنمية في العالم.// انتهى //13:02ت م0059