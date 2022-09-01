الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واستشارك هيئة الأفلام في الـدورة الــ79 من مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا خلال الفترة (31 أغسطس / 10 سبتمبر)، حيث يجذب المهرجان كل عام جمهوراً سينمائياً عريضاً عبر فعاليات تتضمن عروضاً سينمائية وجلسات نقاش موسعة.وتهدف هيئة الأفلام من مشاركتها في هذا المهرجان الدولي إلى تعزيز وجودها في المحافل العالمية، وتكثيف علاقاتها بصناع الأفلام في العالم عبر الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، والترويج لبرنامج الحوافز الذي تنفّذه الهيئة بهدف استقطاب الإنتاجات السينمائية الدولية للتصوير داخل المملكة، حيث ستقدم الهيئة في المهرجان ورش عمل لعرض مزايا البرنامج على صناع الأفلام والمنتجين السينمائيين الدوليين.وتسلّط الهيئة خلال مشاركتها الضوء على صناعة الأفلام في المملكة والتجارب الناجحة فيها، ودعم المواهب السعودية من خلال تعزيز حضورها في المنصات السينمائية الكبرى وإيجاد فرص التطوير والنمو لها عبر الشراكات الدولية الفاعلة.ويُعد مهرجان البندقية أقدم المهرجانات السينمائية في العالم وأحد أكبر خمسة مهرجانات سينمائية في الوقت الحالي، حيث يلتقي فيه أهم صنّاع الأفلام الدوليين، إلى جانب ما يعرضه من أفلام تُمثل الاتجاهات الفنية المؤثرة في السينما العالمية.// انتهى //13:06ت م0060