القاهرة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة المملكة المغربية وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية، ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة.ورأس وفد المملكة المشارك في الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريف.ويناقش المجلس عددًا من البنود منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر؛ وتقريرًا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت 2019؛ فضلًا عن التحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية 2023.كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول المساعدة من أجل التجارة؛ وتقريرًا حول محور أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (منطقة التجارة الحرة العربية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي)، إلى جانب موضوع الاستثمار في الدول العربية؛ واتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية؛ فضلًا عن الموضوعات الاقتصادية الدورية ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022 وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام2021.// انتهى //13:09ت م0061