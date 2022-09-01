مكة المكرمة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم بوابة إلكترونية شاملة، ضمن خطط التحول الرقمي المستمدة من خطتها الإستراتيجية 2022، لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، تحقيقاً للتميز المؤسسي.وقدمت إدارة تقنية المعلومات شرحاً عن تفاصيل البوابة الجديدة للموظفين التي تمثل خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي الحديث، وحجر أساس لنظام متكامل مساند لمختلف الأنشطة التي تضطلع بها إدارات الأمانة العامة المختلفة، وخدمة المستفيدين.وأوضح مساعد الأمين العام للتطوير محمد الأحمري أن مشروع البوابة الرقمية يؤكد أن غرفة مكة المكرمة قادرة عبر كوادرها المتخصصة على بناء منظومة تمكن الغرفة من تقديم خدمات رائدة لمجتمع الأعمال.وأضاف أن البوابة الداخلية للموظفين تُعد فاتحة أعمال إدارة التقنية لإطلاق العديد من المنافذ، حيث سيلي ذلك إطلاق بوابة الأسر المنتجة، يعقبها العديد من المنافذ كخدمة العملاء والدورات والفعاليات، والعمل التطوعي وغيرها.بدوره, بين مدير إدارة تقنية المعلومات المهندس مصطفى داغستاني أن البوابة الجديدة قامت على تحليل كلي ودقيق للثغرات التي اعترت البوابة القديمة، إذ تم إصلاح العديد من الثغرات الأمنية بما يتماشى مع التوجهات العامة لضمان الأمن المعلوماتي والسيبراني للغرفة.// انتهى //13:21ت م0064