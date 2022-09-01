الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأطلقت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم عدداً من المدارس الأهلية لذوي الإعاقة في 6 مراكز تابعة لها بمناطق المملكة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، أن الجمعية بدأت باستقبال طلبات القبول والتسجيل بمدارس الجمعية الأهلية، مبيناً أن الدراسة ستكون وفقاً لنظام نور بوزارة التعليم.يُذكر أن الجمعية تسعى لافتتاح عدد من المدارس في بقية مراكزها الـ11 بمختلف مناطق المملكة.// انتهى //13:43ت م0065