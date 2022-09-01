إسلام آباد 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة إلى 1191 قتيلاً و3641 جريحاً.وأوضحت في بيان أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة منذ منتصف يونيو الماضي قد اجتاحت معظم أجزاء البلاد، وألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية إلى جانب الخسائر البشرية.وأضافت أن إقليمي بلوشستان والسند يعدان الأكثر تضرراً، حيث تستمر عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة بالتعاون بين قوات الجيش والجهات الحكومية الأخرى.// انتهى //13:44ت م0066