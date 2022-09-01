الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسوقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني في مجال البحوث العلمية والأنشطة التوعوية، لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات البحثية والعلمية ذات العلاقة.ومثل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في توقيع الاتفاقية الأمين العام الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، ومن جانب برنامج الأمان الأسري الوطني المدير التنفيذي الدكتور ماجد بن عبد العزيز العيسى.وأكد الجانبان على تطوير ودعم البحوث العلمية والأنشطة التوعوية، وإقامة المحاضرات والندوات التي تنشر الوعي المجتمعي للحد من هذه الظاهرة.// انتهى //13:44ت م0067