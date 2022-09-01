الكويت 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 6ر64 نقطة ليبلغ مستوى 42ر7644 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 84ر0 %.وتم تداول 6ر205 ملايين سهم عبر 12699 صفقة نقدية بقيمة 2ر49 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 31ر60 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5808 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 03ر1 % من خلال تداول 4ر129 مليون سهم عبر 5803 صفقات نقدية بقيمة 9ر10 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر67 نقطة ليبلغ مستوى 8527 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 79ر0 في المئة من خلال تداول 2ر76 مليون سهم عبر 6896 صفقة بقيمة 3ر38 مليون دينار.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 22ر78 نقطة ليبلغ مستوى 48ر6065 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 27ر1 % من خلال تداول 4ر78 مليون سهم عبر 3419 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 ملايين دينار .// انتهى //13:47ت م0068