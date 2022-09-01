نجران 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وبحضور الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي والعمل التطوعي، اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة التي تنظمها مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي.وأشاد الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث خلال الحفل، بالدعم غير المحدود الذي تحظى به أعمال الجائزة من سمو أمير منطقة نجران، مشيداً بالفائزين وما قدموه من أفكار اهلتهم للفوز بجائزة المواطنة المسؤولة في مرحلتها الأولى, متمنياً لهم مزيداً من النجاح خلال المراحل القادمة.وبهذه المناسبة أكد سمو أمير المنطقة أن هذه الجائزة تجسد روح العمل الإبداعي والإسهامات الشبابية في خدمة المجتمع، مهنئاً الفائزين على هذا التكريم, مشيداً بمجهودات الجائزة في كافة المجالات الاجتماعية، والثقافية، والخيرية.وفي الختام جرى تكريم الفائزين وعددهم 16 مشاركاً ومشاركة.// انتهى //13:52ت م0069