أبهـا 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, رئيس هيئة تطوير المنطقة, مستوى الخدمات المقدمة في مركز حبطن التابع لمحافظة محايل عسير.والتقى سموه خلال الزيارة بعدد من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وناقش احتياجاتهم, كما وقف على الخدمات الطبية المقدمة في المركز الصحي وبحث سبل الارتقاء بجودتها.وأكد الأمير تركي بن طلال خلال الجولة حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-، على توفير كافة الخدمات بشتى أنواعها في جميع مناطق المملكة, والرقي بمستوياتها لتحقيق سبل الرفاهية لكل مواطن ومقيم, والمنافسة لتحقيق المراكز المتقدمة لجودة الخدمات في كافة القطاعات, مشيراً سموه إلى أن كل محافظة أو مركز أو قرية في عسير هي " أبها ".// انتهى //13:53ت م0070