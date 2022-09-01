الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسوقّعت وزارة الصحة اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الحكومة الرقمية، لدمج تطبيقات وخدمات القطاع الصحي واعتماد "منصة صحتي" كمنصة قطاعية لتقديم الخدمات الصحية للأفراد، وذلك برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية الوكيل المساعد للتخطيط والبرامج الرقمية بوكالة الصحة الإلكترونية والتحول الرقمي المهندس يزيد بن عبدالله العتيبي، فيما مثّل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر بن فالح الشمري.وتهدف الاتفاقية إلى دمج تطبيقات القطاع الصحي، وتحسين تجربة المستفيد، وإطلاق وإتاحة الخدمات الصحية للأفراد في "منصة صحتي"، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الانفاق الرقمي للخدمات الحكومية.وتسهم هذه الاتفاقية في زيادة نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى النضج الرقمي، إلى جانب تحقيق مستوى افضل للخدمات، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:09ت م0071