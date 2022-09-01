جدة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأعربت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تضامنها مع حكومة وشعب باكستان في أعقاب الفيضانات المدمرة التي تسببت في معاناة وخسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات واضطرابات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة.وأكدت المجموعة وقوفها على أهبة الاستعداد لدعم حكومة جمهورية باكستان في جهودها لمعالجة الأثر السلبي للفيضانات وفقًا للاستجابة المعتادة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمثل هذه الأزمات في دولها الأعضاء ومن خلال الشركاء في المجال الإنساني.وأشادت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالسلطات ووكالات الإغاثة لجهودها في إغاثة الضحايا وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.ودعا البنك مجتمع التنمية الدولي ، ووكالات الأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية ، ومنظمات المجتمع المدني ، ومؤسسات تمويل التنمية ، وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص إلى التكاتف لدعم الأشخاص المتضررين من الفيضانات الأخيرة في باكستان ، وأولئك الأكثر عرضة للخطر من قبل تقديم المساعدة المنقذة للحياة والمعيشة ، مثل الخدمات الصحية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى.// انتهى //14:09ت م0072