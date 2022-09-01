الباحة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسشهد ميدان فروسية العقيق بمنطقة الباحة أمس سباق الخيل الثاني للعام الحالي على درع الميدان، بحضور محافظ العقيق سالم بن طواله.وانقسم سباق الخيل إلى ثلاثة أشواط: الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية على مسافة 1400 متر، والثاني مبتدئة لخيل الإنتاج المحلية بعمر ثلاث سنوات فأعلى على مسافة 1400 متر، والثالث مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج والمستورد بعمر ثلاث سنوات فأعلى على مسافة 1400 متر، حيث حقق الجواد الجازلية المركز الأول في الشوط الأول، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني الجواد الباشطة، وحقق المركز الأول في الشوط الثالث الجواد عز الفوهة.//انتهى//14:11ت م0073