الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسوقّعت "الصحة" ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية والمركز السعودي لسلامة المرضى، اليوم، مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات الصحية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وقّع المذكرة من جانب "الصحة" مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية الدكتور محمد بن أحمد الشناوي، فيما وقّع من جانب المركز السعودي لسلامة المرضى مساعد المدير العام للشئون الفنية للمركز الأستاذة عالية بنت محمد البحارنة.وتتضمّن المذكرة بذل الجهود المشتركة في مجال السلامة الدوائية، بهدف جعل المنشآت الصحية التابعة لـ"الصحة"، أو مقدم الخدمات الدوائية لمرضى الوزارة داخل المملكة عالية المأمونية والموثوقية.ويلتزم المركز السعودي لسلامة المرضى بتوفير المنصة الوطنية لسلامة المرضى، للإبلاغ عن أحداث السلامة الدوائية، بينما تتلزم الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في "الصحة" باعتماد المنصة لتصبح المسؤولة عن جميع بلاغات السلامة الدوائية، ومشاركة مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في الإبلاغ.// انتهى //14:54ت م0086