الخبر 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأقام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" أمس، لقاء مناقشة التحديات الإعلامية في المسؤولية الاجتماعية بمشاركة العديد من إعلامي المنطقة الشرقية، وذلك ضمن سلسلة لقاءات سيعقدها المجلس مع الجهات ذات العلاقة والأفراد، وذلك برعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر".ويهدف اللقاء إلى الإسهام في تمكين المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة والمملكة بشكل عام، والإسهام في رؤية المملكة 2030 من محور التنمية المستدامة ورفع أداء المؤشر السعودي لأهداف التنمية المستدامة عبر التكاملية بين القطاعات وأفراد المجتمع.واحتوى الذي حضره أكثر من 50 فرداً على عرض تعريفي عن "أبصر" وأبرز إنجازاته، ونقاشاً إثرائياً حول دور الإعلام في المسؤولية الاجتماعية، إضافةً إلى أكثر من 75 مداخلة إثرائية وما يزيد عن 30 توصية.وأكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية، أهمية دور الإعلام في المسؤولية الاجتماعية وهو شريك أساسي في نجاحات أبصر ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، مشيرةً إلى أن التكاملية دوماً ما تصنع المعجزات ويُعد الإعلام جزء رئيسي من نجاح نشر مفهوم التنمية المستدامة للوصول لأفراد المجتمع بما يعكس الجهود التكاملية التي تبذلها الدولة في هذا الملف الوطني الهام.من جهتها أبانت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري، أن اللقاء يهدف إلى تحقيق مخرجات دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وإشراك أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة والأفراد بما يعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية .// انتهى //15:00ت م0087