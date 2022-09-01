الدوحة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسسجّل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بمقدار 242.62 نقطة، أي ما نسبته 1.81 بالمئة، ليصل إلى 13 ألفاً و 182.98 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 136 مليوناً و 912 ألفاً و 052 سهماً، بقيمة 601 مليوناً و 702 ألفاً و 521.981 ريالاً قطريًا ، نتيجة تنفيذ 20362 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:19ت م0089