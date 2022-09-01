الطائف 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسيُعد التين من أجود الفواكه الموسمية التي تتميز في إنتاجها مزارع محافظة الطائف والمراكز التابعة لها خلال فصل الصيف من كل عام لما تحتويه على المذاق الشهي والعناصر الغذائية والصحية على الإنسان، إضافةً إلى فوائدها لتحسين صحة القلب والشرايين والرؤية، ومنع الضمور البقعي وتحمي البشرة إلى جانب العناصر الغذائية التي تكسب جسم الإنسان الفيتامينات والبروتينات .ويحرص المزارعون في محافظة الطائف على زراعة التين أو ما يسميه البعض "الحماط"، حيث لا تخلو أغلب المزارع من أشجار التين التي تضيف بأوراقها الخضراء الكبيرة وفرة للظل في فترة الصيف، إذ تُقدّر أعداد الأشجار بالمحافظة بأكثر من 20 ألف شجرة تين تُغذي الأسواق بإنتاج وفير يصل إلى أكثر من 500 طن بداية من شهر يونيو إلى نهاية أغسطس بأحجام مختلفة وبجودة عالية.وتوجد أصناف عدة لشجرة التين منها، التين المحلي والبراون التركي والسلطاني والفرتي والملوكي وكذلك التين الشوكي، فيما يُواجه التين أحيانًا بعض الأمراض التي تصيبه ومن أهمها: صدأ التين، ولفحة الأوراق، وحفار ساق التين، والمن، والحشرة القشرية إذ تكافح بالمبيدات الحشرية والفطرية.ويُقدّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف خدمات للمزارعين تُساعدهم على زيادة الإنتاج ومن أبرزها أعمال الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية التي تخدم المزارعين، إلى جانب فرق مكافحة الآفات الزراعية التي تزورهم استجابة لطلباتهم؛ لرش محاصيلهم الزراعية ووقايتها من الآفات.// انتهى //15:33ت م0092