الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأطلق المركز السعودي لسلامة المرضى حملة الثقافة العادلة في مرحلتها الأولى التي تأتي امتداداً للمشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى في المستشفيات.وتهدف الحملة إلى التعريف بمبادئ الثقافة العادلة وتطبيقاتها والإسهام في إرسائها في المنشآت الصحية وإيجاد بيئة من الثقة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمنشأة والمشاركة في تحمل مسؤولية الأحداث المتعلقة بسلامة المرضى، مما يؤدي إلى زيادة عدد البلاغات بهذا الشأن والاستفادة منها في التعلم وإيجاد مواطن الخلل للعمل على وضع تدابير مناسبة لتعزيز سلامة المرضى.وأشار مدير المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه إلى أن إطلاق حملة الثقافة العادلة جاءت عطفاً على نتائج الدورة الرابعة من المشروع الوطني لقياس وتحسين سلامة المرضى في المستشفيات التي تؤكد ضرورة تبني مبادئ الثقافة العادلة في المستشفيات بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز سلامة المرضى.// انتهى //15:35ت م0094