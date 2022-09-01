الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروغوانية في مجلس الشورى , بمقر المجلس اليوم , اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس مع سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى المملكة نيلسون جميل شعبان.وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين للإسهام في تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وبرلمان الأوروغواي، وتفعيل التواصل المستمر بينهما بشكل مستمر.وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية العمل الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، متطلعين في الوقت ذاته إلى زيادة التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //15:37ت م0096