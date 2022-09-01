الخرطوم 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسالتقى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم، بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل، وذلك بحضور وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم.وبحث الاجتماع حسب بيان صادر عن المنظمة بمقرها بالخرطوم فرص استفادة السودان من برنامج الإفتياس 2 وبرنامج تجسير جسور التجارة العربية الأفريقية اللذين تنفذهما المؤسسة بهدف زيادة فرص التجارة بين الدول العربية، وتوفير فرص عمل للفئات الفقيرة ودعم النساء والشباب.مما يذكر أنه قد اعتُمِد خلال المرحلة الأولى من البرنامج (2013 - 2018) بدعم من الدول والمنظمات الدولية المانحة 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، في مجالات متعددة متعلقة بقطاع التجارة الخارجية.// انتهى //15:40ت م0098