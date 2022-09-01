إسلام آباد 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واستسلمت باكستان شريحة بقيمة 1.16 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وفق برنامج القرض المعتمد من جانب الصندوق لدعم الاقتصاد الباكستاني.وأفاد البنك المركزي الباكستاني في بيان اليوم أن هذا المبلغ سيساعد على تحسين احتياطيات العملة الأجنبية لدى باكستان.وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق في 29 أغسطس الماضي على صرف شريحة 1.16 لباكستان.// انتهى //15:42ت م0099