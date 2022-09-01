الباحة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير الأمني لشرطة المنطقة خلال صيف هذا العام .جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء سالم بن هياف القرقاح، الذي قدّم شرحًا موجزًا عما تضمنه التقرير من منجزات لشرطة الباحة ومحافظاتها .وأشاد سمو أمير الباحة بالجهود التي بذلها رجال الأمن في المنطقة ومحافظاتها وما قدموه من برامج توعوية للمواطن والمقيم، كانت ذات أثر إيجابي -ولله الحمد-، مؤكدًا أهمية استمرار العمل وتقديم أفضل الخدمات وفق الخطط الأمنية المتبعة .// انتهى //15:42ت م0100