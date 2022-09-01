عام / سمو أمير الباحة يتسلم التقرير الأمني لشرطة المنطقة خلال موسم الصيف
الخميس 1444/2/5 هـ الموافق 2022/09/01 م واس
الباحة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير الأمني لشرطة المنطقة خلال صيف هذا العام .
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء سالم بن هياف القرقاح، الذي قدّم شرحًا موجزًا عما تضمنه التقرير من منجزات لشرطة الباحة ومحافظاتها .
وأشاد سمو أمير الباحة بالجهود التي بذلها رجال الأمن في المنطقة ومحافظاتها وما قدموه من برامج توعوية للمواطن والمقيم، كانت ذات أثر إيجابي -ولله الحمد-، مؤكدًا أهمية استمرار العمل وتقديم أفضل الخدمات وفق الخطط الأمنية المتبعة .
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15:42ت م
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