المنامة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,922.69 نقطة بارتفاع وقدره 4.69 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 683.27 نقطة بارتفاع وقدره 0.73 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و109 آلاف و856 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 580 ألفًا و634 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 52 صفقة.// انتهى //16:51ت م0125