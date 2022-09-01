الباحة 05 صفر 1444هـ الموافق 01 سبتمبر 2022م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى الثاني لإمارات المناطق، الذي يقام على مدى يومين في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.وأكد سمو الأمير حسام بن سعود الأثر الإيجابي لمثل هذه الملتقيات على تبادل الخبرات والمعارف بين إمارات المناطق والاستفادة من المبادرات والتجارب الناجحة التي حققت أثراً ملموساً لخدمة المواطن والمقيم.من جهته، أكد وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري أن الملتقى يُشكّل مساراً تنموياً جديداً في مسيرة المملكة الحضارية، التي تحمل في طيّاتها إرثاً تاريخياً مجيداً، وتستشرف آفاقاً مستقبلية واعدة لا حدّ لطموحاتها، مستعينةً بالله، ومؤيّدةً من قيادة رشيدة هيأت كل أسباب التفوق والنجاح، وسخّرت كل الإمكانات لتنمية وتطوير جميع مناطق المملكة.وأوضح أن الملتقى يتضمن عقد عدد من الجلسات لاستعراض ما يقارب من 40 مبادرة تنموية مقدمة من جميع إمارات المناطق، إضافة لمعرض مصاحب لتمكين المشاركين والزائرين له من التعرف بشكل أوسع على تلك المبادرات وأهدافها والنتائج التي حققتها وآليات تنفيذها، إضافة إلى استعراض التجارب المتميزة، التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //16:53ت م0128