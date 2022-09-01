تونس 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأحبطت وحدات من الأمن التونسي 24 عملية هجرة غير شرعية باتجاه الأراضي الأوروبية، بعدد من المحافظات في البلاد.وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحرس التونسي في بيان اليوم، أنه تم إيقاف 362 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة ، كانوا على متن العديد من المراكب البحرية وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأشارت المصادر نفسها إلى مصادرة 19 مركبًا بحريًا و 16 محركًا، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية والتونسية.// انتهى //16:57ت م0130