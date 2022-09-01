جوهانسبيرغ 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب أفريقيا أعمال الدورة الـ 11 لرؤساء البرلمانات الأفريقية بعنوان " تعزيز المرونة في مجال التغذية في القارة الأفريقية: تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر البرلماني القاري الذي يستمر يومين عديد الموضوعات والمسائل المتعلقة بالقارة الأفريقية، من بينها "الهدف من إنشاء البرلمان الأفريقي وسبل تفعيل دوره في حياة شعوب القارة، والإستراتيجيات والتحديات المتعلقة بمسار المصادقة على البروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي المتعلق بالبرلمان الأفريقي، ومناقشة شعار الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، ومتابعة مسار المصادقة على قرارات متعلقة بالتغذية والزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا.كما يتناول المشاركون إستراتيجيات الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، لاسيما منها الإستراتيجية القارية الموحدة ذات الصلة، ومناقشة دور البرلمانات الوطنية والاقليمية في هذا الشأن.// انتهى //16:57ت م0131