لندن 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأعلنت بريطانيا اليوم عن تقديم 15 مليون جنيه إسترليني من الدعم العاجل لباكستان في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد.وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن الممكلة المتحدة تقف بجانب باكستان، مضيفةً أن الدعم يستهدف الفئات الأكثر ضعفًا من خلال توفير المأوى، والمياه والصرف الصحي، ودعم العائلات لإصلاح منازلهم والحفاظ على سبل عيشهم.// انتهى //16:58ت م0133