سكاكا 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسعقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان اجتماعاً لمتابعة أعمال معالجة التشوه البصري.واستعرض الاجتماع سير حملات مكافحة التشوه البصري في نطاق الأمانة والبلديات التابعة، التي تشمل معالجة حفر وتقشققات الشوارع والكتابات المشوهة للجدران، ورفع مخلفات البناء والهدم، والسيارات التالفة، ومعالجة وضع حاويات النفايات، وإصلاح الإنترلوك والأرصفة المتهالكة وغيرها من عناصر التشوه البصري.وشدد الشرعان على أهمية تطبيق الغرامات بحق المخالفين، والتركيز على أعمال الرصد الميداني لمظاهر التشوه البصري كافة، ومعالجتها على النحو الأمثل, مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة أعمال تحسين المشهد الحضري والمعالجات المنفذة وتطوير الأداء في هذا الجانب، مشيراً إلى أهمية الاستجابة السريعة للبلاغات الواردة للأمانة والبلديات.// انتهى //17:16ت م0135